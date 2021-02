Locaties van GGD Fryslân gaan maandag weer open

zo 07 februari 2021 18.41 uur

LEEUWARDEN - Het KNMI heeft voor maandag code 'oranje' afgegeven. Dit betekent dat de vaccinatie- en testlocaties van GGD Fryslân op deze dag weer open gaan. Alle afspraken voor een coronatest of een vaccinatie die ingepland staan, kunnen doorgaan. Mocht er voor maandag alsnog code 'rood’ worden afgegeven, dan sluiten de locaties en gaan de afspraken niet door. Iedereen die een afspraak heeft, wordt dan geïnformeerd.

De GGD kan zich goed voorstellen dat mensen met een gemaakte afspraak voor maandag vanwege het winterse weer toch liever niet de weg op gaan. Er kan een nieuwe afspraak gemaakt worden voor een nieuwe coronatest of vaccinatie-afspraak. Neem hiervoor géén contact op met GGD Fryslân, maar gebruik de volgende contactgegevens:

Bel 0800 - 1202 voor het maken van een testafspraak of ga naar www.coronatest.nl

Bel het telefoonnummer dat in de uitnodigingsbrief staat voor het opnieuw inplannen van je vaccinatieafspraak. Dit is hetzelfde nummer dat je hebt gebeld voor het maken van de afspraak.

Let op! Heb je klachten, maar kun je dus niet gelijk getest worden? Dan is het belangrijk dat je:

Thuisblijft en dus niet naar buiten gaat Geen bezoek ontvangt, behalve de huisarts Zo veel mogelijk afstand houdt van huisgenoten/gezinsleden Je handen vaak wast, in de elleboog niest of hoest en papieren zakdoekjes gebruikt. Een testafspraak maakt zodra dit weer kan.

Iedereen in het gezin of huishouden blijft thuis als:

Je naast milde coronaklachten ook last hebt van koorts of benauwdheid Iemand in huis corona heeft.

Vragen? Bel met het landelijk informatienummer 0800-1351. Dit nummer is bereikbaar van 0800-20.00 uur.