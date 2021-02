Automobiliste botst op vangrail op Centrale As

zo 07 februari 2021 17.58 uur

BURGUM - Een automobiliste is zondag aan het einde van de middag tegen een vangrail gereden op de Centrale As tussen Hurdegaryp en Burgum. De auto raakte door onbekende oorzaak in de slip ter hoogte van de Zomerweg.

Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig af te voeren. De politie is ter plaatse gekomen om de situatie veilig te stellen totdat het voertuig was afgevoerd. Een rijstrook werd tijdelijk afgezet.