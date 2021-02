Video van sneeuw: met quad onder carillon

zo 07 februari 2021 11.58 uur

DRACHTEN - Ook rond het middaguur valt de sneeuw nog gestaag uit de lucht boven Friesland. Door de harde wind is het fris en worden overal sneeuwduinen veroorzaakt. Op de straat is het relatief rustig maar met de quad kan het in Drachten best leuk zijn op dit moment.

