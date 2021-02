Huis van de maand: Julianalaan 6 te Buitenpost

BUITENPOST - Wat een statig hoog herenhuis, en dat in het centrum van Buitenpost nabij alle voorzieningen en (snel)treinverbindingen? Deze karakteristieke verzorgde jaren eind jaren 30/begin jaren 40 herenhuis is gelegen op een riante kavel van maar liefst 481 m² met garage, in een kindvriendelijke woonomgeving en ook nog eens op steenworpafstand van alle voorzieningen die Buitenpost u te bieden heeft. Absolute top-ligging dus!

Ondanks alle behaaglijke nieuwe toevoegingen blijft de woning toch nog écht karakteristiek. Zo zijn de prachtige originele glas-in-lood delen nog grotendeels bewaard gebleven in opslag (zijn bij de koop inbegrepen!), zijn de sfeervolle paneeldeuren nog aanwezig en prijkt de handgemaakte voordeur nog steeds vol klasse!

Door de hoge gootlijn heeft dit prachthuis maar liefst 3 ruime slaapkamers op de eerste verdieping en er valt met gemak een vierde en vijfde slaapkamer op de tweede verdieping te realiseren. Tevens zijn uitbereidingen gemakkelijk te realiseren gezien het grote perceel.

Het geheel wordt verwarmd door een gloednieuwe HRECO combiketel van Intergas met A-labelpomp. Deze is in 2020 geplaatst! Tevens is de woning grotendeels voorzien van HR-beglazing en dubbele beglazing.

Begane grond:

Hal/entree; luxe inbouwkeuken met inbouwapparatuur als een inductiekookplaat, vriezer, vaatwasser, koelkast, oven, wasemkap; ruime woonkamer (voormalig ensuite, doorzonkamer) van ca. 33 m²; bijkeuken met combiketelopstelling; toiletruimte met toilet en fontein.

Eerste etage:

Overloop; 3 riante slaapkamers waarvan de ouderslaapkamer gesitueerd aan de voorkant van de woning van ca. 17 m² met een fontein; badkamer (te betreden vanaf de masterbedroom) met inloopdouche en wandcloset.

Tweede etage:

Met een vaste trap te betreden; ruime zolder van 14 m², waar met gemak een vierde en/of vijfde slaapkamer te realiseren.

Het woonhuis staat mooi centraal op het perceel; hierdoor heeft het een royale tuin om het huis heen. De voortuin is ingericht met fraaie beplanting. De achtertuin is fraai ingericht met een zonneterras en is met groen omsloten. Hierdoor kunt u optimaal genieten van de privacy die de tuin u biedt.

Buiten:

Door de diepe vrije ligging is de achtertuin voorzien van meerdere zonnige plaatsen. Tevens is er een ruime, vrijstaande houten garage met verdieping aanwezig.

De grote oprit biedt de mogelijkheid tot het parkeren van meerdere auto's op eigen terrein.

Het winkelcentrum van Buitenpost is gelegen op loopafstand van de woning. Buitenpost beschikt over een hoog voorzieningsniveau op het gebied van scholen, supermarkten, winkels, sportaccommodaties en uitstekend openbaar vervoer, met zelfs een eigen trein- en busstation die een directe snelle verbinding heeft naar Groningen of Leeuwarden.

Bent u toe aan de volgende stap in de woningmarkt? Neem dan nu contact met ons op om een bezichtiging te plannen aan de Julianalaan 6 te Buitenpost!