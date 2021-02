VIDEO - IJsbaan open: Vera en Ylse zijn de eersten

ma 01 februari 2021 15.55 uur

BURGUM - De ijsbaan van Burgum was vermoedelijk de enige ijsbaan in Friesland die maandag geopend werd. Er mochten alleen kinderen onder de 12 jaar het ijs op vanwege de nog dunne ijslaag. Door een tijdelijk defecte pomp was er in het afgelopen weekeinde niet voldoende water weggepompt waardoor er maandag toch nog wat water onder de ijsspiegel lag.

In de loop van de middag kwamen de eerste kinderen de ijsbaan opzoeken. De tienjarige Vera en Ylse waren de eersten die 's middags het ijs opgingen. De ijsbaan is zolang geopend totdat het ijs op te veel plekken kapot is gegaan.

Bekijk de video. (boven of klik op link)