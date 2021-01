Avondklok: politie controleert volop

za 23 januari 2021 22.24 uur

DRACHTEN - De avondklok is zaterdag om 21.00 uur officieel ingegaan. In verschillende plaatsen in de regio controleert de politie volop. Niet alleen voetgangers en fietsers worden gecontroleerd. Ook worden rijdende controles uitgevoerd waarbij zoveel mogelijk automobilisten staande worden gehouden om te controleren of ze de weg op mogen.

In het eerste uur werden er in Drachten nog geen boetes uitgedeeld, alle mensen op straat hadden hun zaakjes goed in orde, zo liet de politie weten. Omstreeks 22.15 werd op de Ampèrelaan in Drachten een 39-jarige ondernemer uit Drachten bekeurd. Hij maakte om ommetje naar zijn bedrijf om het af te sluiten. Hij liet weten dat hij nog niet op de hoogte was van de avondklok. Hij kreeg een boete van 95 euro. Ook in het centrum van Drachten zijn meerdere mensen bekeurd.

