Echtpaar Boorsma-Fokkens 65 jaar getrouwd

do 21 januari 2021 19.21 uur

KOLLUM - Het echtpaar Boorsma-Fokkens uit Kollum was donderdag 65 jaar getrouwd. Burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân kwam persoonlijk langs om het echtpaar te feliciteren.

Het echtpaar trouwde op 21 januari 1956 in Kollum. Ze woonden in Twijzelerheide, Kollum en Grou. Uiteindelijk keerde ze terug naar het mooie Kollum. Het echtpaar heeft vijf kinderen waarvan de oudste 18 jaar geleden overleden is. Ze hebben bovendien 12 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.

Mevrouw Boorsma heeft gewerkt als schoonmaakster en later nog bij Philips. De heer Boorsma heeft 42 jaar gewerkt bij snoepfabriek van Slooten in Leeuwarden, welke later verhuisd is naar Irnsum. Het echtpaar staat altijd klaar voor de kinderen.