Hoe houd je het huis koel tijdens een hittegolf?

wo 20 januari 2021 19.45 uur

LEEUWARDEN - In de zomermaanden kan het meerdere dagen achter elkaar tropisch warm zijn. Als dit gebeurt, spreken we van een hittegolf. Dit is heerlijk weer om naar het water te gaan, maar niet om binnen te zitten. De lucht in huis warmt namelijk ook op ten tijde van een hittegolf. Veel mensen vinden dit niet prettig. Zo slaapt menig Nederlander bijvoorbeeld slecht op broeierige dagen. Daarom is jou er ongetwijfeld veel aan gelegen om het huis koel te houden tijdens een hittegolf. Maar hoe doe je dit eigenlijk? Wij geven je hier een aantal tips.

Geef de zon geen kans binnen te komen

's Zomers komt de zon vroeg op en gaat hij laat onder. Hierdoor kan hij behoorlijk wat uurtjes op jouw huis schijnen. Heb je veel ramen? Dan schijnt de zon makkelijk naar binnen. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur in huis snel oploopt. Wil je jouw huis koel houden tijdens een hittegolf? Dan is het zaak de zon zo goed mogelijk uit huis te weren. Zonwering is hier uitermate geschikt voor, maar je kunt ook jouw gordijnen sluiten. Op deze manier weer je de zon, waardoor het binnen minder warm wordt.

Houd ramen en deuren gesloten

Menig Nederlander brengt in de zomermaanden heel wat uurtjes buiten door. Heb je een tuin? Dan geniet je hier ongetwijfeld met enige regelmaat van het mooie weer. Veel mensen laten de achterdeur dan open staan. Hierdoor kun je immers makkelijk in en uit lopen. Toch is dit niet verstandig als je jouw huis koel wilt houden tijdens een hittegolf. Als je ramen en deuren open laat staan, kan de warme lucht immers naar binnen komen.

Koop een airco

Lukt het je niet om jouw huis koel te houden tijdens een hittegolf? Koop dan een airco. Met dit apparaat zorg je ervoor dat de temperatuur in huis snel aangenaam is. Als je het apparaat in verschillende ruimtes wilt gebruiken, raden wij één van deze mobiele airco's aan. Deze verplaats je namelijk makkelijk naar een andere ruimte. Benieuwd wat er mogelijk is op het gebied van mobiele airco's? Op Airco-review.nl worden diverse airco's met elkaar vergeleken.