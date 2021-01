De Waadwente ook getroffen door coronavirus

wo 20 januari 2021 17.18 uur

DOKKUM - Verpleeghuis de Waadwente heeft ook te maken met een kleine uitbraak van het coronavirus. Drie bewoners zijn positief getest op Covid-19 zo laat ZuidOostZorg weten. Het is de eerste keer dat er besmettingen worden vastgesteld in het Dokkumer verpleeghuis.

"We doen er alles aan om corona buiten de muren van de organisatie te houden, maar helaas. We hebben alle (preventieve) middelen ingezet qua bescherming et cetera om verdere verspreiding te voorkomen." zo laat ZuidOostZorg weten.