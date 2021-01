Onverharde wegen Peinder Mieden toch verhard

wo 20 januari 2021 15.10 uur

OPEINDE - De onverharde wegen in de woonwijk Peinder Mieden tussen Opeinde en Drachten worden toch verhard. In droge perioden hebben de bewoners last van opwaaiden stof, terwijl in natte perioden weggebruikers in de blubber wegzakken. De maatregel vergt een extra investering van 500.000 euro, die uit het budget voor de nieuwbouwwijk van 45 woningen met elk duizend m2 grond blijft. De onverharde wegen "blijken nu erg tegen te vallen", aldus wethouder Maria Le Roy in reactie op vragen van het CDA.

Het christendemocratisch raadslid Karin van der Velde-Ronda pleitte voor een grondige evaluatie van het project, zoals dat in de Peinder Mieden is opgezet. Ze vindt dat afspraken over de invulling behoorlijk zijn opgerekt, maar wethouder Le Roy kon dat niet bevestigen. De gemeente Smallingerland is nauw betrokken bij de aanleg van de wijk, maar bemoeit zich na 1 januari 2024 alleen nog met de riolering. Alle andere zaken zijn dan voor rekening van de vereniging van eigenaren. Ze vroeg zich af of de bewoners de gewenste verharding niet zelf zouden moeten betalen, maar volgens de wethouder valt de uitgave binnen de afspraken die zijn gemaakt.

Een bedrag van 90.000 euro, die de gemeente voor alle kosten voor de nieuwbouwwijk heeft gereserveerd, blijft waarschijnlijk over. Dat geld gaat na 1 januari 2024 naar de vereniging van eigenaren.