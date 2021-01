Zes bewoners van Berchhiem met corona

wo 20 januari 2021 12.46 uur

BURGUM - Twee afdelingen van Berchhiem in Burgum zijn gesloten voor bezoek na een corona-uitbraak. Zes bewoners hebben het virus opgelopen. Het gaat om bewoners van de afdelingen in de Oranjestins en het Hillema Hofje.

Al het personeel dat bij de bewoners in de buurt is geweest, is inmiddels getest op Covid-19. Voor zover bekend zijn er geen nieuwe besmettingen vastgesteld op dit moment. De tijdelijke sluiting van de twee afdelingen heeft geen gevolg voor de rest van het verzorgingstehuis in Burgum.

