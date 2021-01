Elfstedentocht-winnaressen eindelijk officieel erkend

ma 18 januari 2021 21.23 uur

LEEUWARDEN - De laatste drie winnaressen van de Elfstedentocht zijn maandagavond officieel erkend als winnaressen van de vrouwenwedstrijd. De dames waren te gast in het tv-programma M waar voorzitter van de Elfstedentocht, Wiebe Wieling, hun verraste. Er moest iets rechtgezet worden voor Klasina Seinstra (winnares in 1997), Tineke Dijkshoorn (1986) en Lenie van der Hoorn (1985). De dames ontvingen een oorkonde en vaas in de vorm van het Elfsteden-parcours.

Tot aan 1997 was de Elfstedentocht alleen een wedstrijd voor mannen. Na deze tocht werd besloten om voortaan de vrouwen ook een eigen wedstrijd te geven. De vrouwen kunnen dan 15 minuten later starten dan de mannen. Tot 1997 starten de mannen en vrouwen tegelijk.

Alle twaalf vrouwen die als eerste over de streep kwamen tijdens een Elfstedentocht krijgen binnenkort ook een naamsvermelding op het monument voor de Elfstedenschaatshal.