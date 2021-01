Brand in woning door houtkachel

ma 18 januari 2021 20.36 uur

FRIESCHEPALEN - In een woning aan de Tolheksleane in Frieschepalen is maandagavond brand uitgebroken in de houtkachel. Door de brand stond de woning blauw van de rook.

De brandweerploegen uit Ureterp en Drachten kwamen ter plaatse bij de brand. De brand was snel onder controle. Het overtollige hout is verwijderd uit de kachel. Er raakte niemand gewond bij de brand. De woning is later door de brandweer geventileerd.

