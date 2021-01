Dun laagje sneeuw bedekte regio

zo 17 januari 2021 11.05 uur

DRACHTEN - Een dun laagje sneeuw bedekte zaterdagavond heel Nederland. Hoewel het misschien weinig voorstelt, was het wel uniek omdat er steeds minder vaak sneeuw valt in Nederland. In de avond waren kinderen aan het sneeuwballen en werd er gespeeld in de sneeuw. De bijgevoegde foto's zijn gemaakt in Drachten.

