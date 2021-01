Auto op de kop in de sloot bij Goengahuizen

za 16 januari 2021 21.10 uur

GOAIïNGAHUZEN - Een automobilist is zaterdagavond met zijn voertuig op de kop in de sloot beland langs de Kobbewei bij Goengahuizen. De hulpdiensten werden om 20.38 uur opgeroepen. De bestuurder is door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd (via de kofferbak).

Op de weg was het ten tijde van het ongeval spekglad. Dit is vermoedelijk de reden dat de automobilist in de sloot belandde. De bestuurder is door het ambulancepersoneel gecontroleerd op eventuele verwondingen. Hij kwam uiteindelijk met de schrik en nat pak vrij.

FOTONIEUWS