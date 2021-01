Britse mutatie coronavirus in ’t Suyderhuys

do 14 januari 2021 15.35 uur

SURHUISTERVEEN - Bij de corona-uitbraak in woonzorgcentrum 't Suyderhuys van KwadrantGroep in Surhuisterveen is de Britse mutatie van het coronavirus opgedoken. Omdat dit virus veel besmettelijker is, worden extra maatregelen getroffen.

Tijdens een uitbraak, begin januari, bleken opvallend veel bewoners en medewerkers van ’t Suyderhuys besmet met het virus. Uit een steekproef blijkt dat twee bewoners het Britse virus bij zich dragen. Woensdag zijn 59 bewoners van 't Suyderhuys getest. Hiervan testten 21 bewoners positief. Hoewel de virusmonsters nog niet zijn onderzocht op DNA-materiaal, gaat de GGD Fryslân er van uit dat ook hier waarschijnlijk sprake is van de Britse variant.

In totaal zijn nu 45 bewoners van 't Suyderhuys positief op het coronavirus getest, twee daarvan zijn overleden. Bij meer dan 40 medewerkers van 't Suyderhuys is ook het coronavirus vastgesteld. In KSW 't Wenplak bij 't Suyderhuys zijn (nog) geen coronabesmettingen vastgesteld.

Extra maatregelen in 't Suyderhuys

In 't Suyderhuys is momenteel geen bezoek mogelijk en de bewoners blijven op hun eigen appartement. Uit voorzorg werken de zorgmedewerkers volledig beschermd bij alle bewoners, dus met een chirurgisch mondneusmasker, handschoenen, een spatbril en een schort met lange mouwen. Een vast deel van de medewerkers komt alleen bij bewoners die besmet zijn met het virus en een ander vast deel van de medewerkers komt alleen bij bewoners die niet besmet zijn met het virus en geen klachten hebben. De bewoners van 't Suyderhuys zijn al vanaf 8 januari in quarantaine.

Grote schrik voor bewoners, familie en medewerkers

Voorzitter Jan Maarten Nuijens van KwadrantGroep, waar 't Suyderhuys onder valt, geeft aan dat de vaststelling van de Britse variant van het virus een grote schrik voor de bewoners, familie en de medewerkers is. "Het is een aannemelijke verklaring voor het grote aantal besmettingen in 't Suyderhuys en een verdrietige vaststelling. We betreuren dit zeer."

Nieuws komt hard aan

"Het nieuws vanuit het ‘t Suyderhuys in Surhuisterveen komt hard aan", zegt burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen. "Het raakt ook onze omgeving, het dorp en de familieleden. Als gemeente ondersteunen we waar mogelijk. Wat we nu met elkaar moeten doen is gezamenlijk optreden tegen het virus en onze verantwoording nemen. Dus heeft u klachten, doe dan een test en vermijd contact met anderen. We hebben al langere tijd te maken met corona, maar dit is van een andere orde", aldus Brouwer.