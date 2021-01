Vaccinatie-locatie in Leeuwarden volgeboekt

ma 11 januari 2021 11.35 uur

LEEUWARDEN - De coronavaccinatielocatie van GGD Fryslân die vrijdag 15 januari in Leeuwarden opent, is de komende zes weken volgeboekt. Vanuit het personeel uit verpleeg- en verzorgingshuizen hebben zich 6825 mensen aangemeld. Zij krijgen de komende tijd twee prikken. Daarmee zijn alle vaccins die voorlopig beschikbaar zijn, gereserveerd.

Er zijn meer dan 7000 Friese zorgmedewerkers door hun werkgevers uitgenodigd om zich in WTC Expo in Leeuwarden door de GGD te laten vaccineren. In een tweede ronde komt nog eens zo’n groep uit verpleeg- en verzorgingshuizen aan de beurt. Daarna volgen 12.000 medewerkers in onder meer de thuiszorg, gehandicaptenzorg en WMO.

GGD Fryslân krijgt deze maand 325 vaccins per dag. De verwachting is dat er vanaf februari meer vaccins beschikbaar komen. Vrijdag meldden GGD’en uit andere regio’s al dat zij volgeboekt waren. Friesland had toen nog ruimte over, maar die is dit weekeinde gereserveerd.