Gewonde bij aanrijding bij Nijega

Publicatie: vr 08 januari 2021 09.47 uur

NIJEGA - Twee voertuigen kwamen vrijdagochtend met elkaar in botsing bij de rotonde van de Centrale As bij Nijega. De bestuurder van een Range Rover wilde vanaf de rotonde de oprit naar de N31 oprijden. Een automobilist die parallel langs de Centrale As reed, had de auto vermoedelijk over het hoofd gezien. Een aanrijding was het gevolg.

Zowel de politie als een ambulance werden om 7.09 uur opgeroepen voor het ongeval. Een vrouw werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. Een berger heeft beide voertuigen weggesleept.

