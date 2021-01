Jonge inbreker gefilmd in Drachten

Publicatie: wo 30 december 2020 13.12 uur

DRACHTEN - Een jonge inbreker is maandagnacht gefilmd door een camera in de J. M. Houwenstraat in Drachten. De inbreker was omstreeks 4.45 uur actief. Na het forceren van een deur werd er in een woning een Playstation 4 en een controller buitgemaakt.

Tijdens de inbraak waren een moeder en kind thuis. De man des huizes was op dat moment aan het werk en hij kreeg een melding op zijn telefoon dat er ingebroken werd. De politie is daarop direct gealarmeerd. Agenten zijn nog ter plaatse gekomen maar de inbreker was al verdwenen. Herkent u de inbreker? U kunt contact opnemen met de politie via 0900-8844.