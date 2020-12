2021: afvalbak eens per 3 weken geleegd in T-diel

Publicatie: ma 28 december 2020 10.40 uur

BURGUM - Voor inwoners van Tytsjerksteradiel is het bijna zover. In het nieuwe jaar wordt de afvalbak nog maar eens per drie weken geleegd. Het nieuwe beleid start officieel in 2021 maar vanwege de feestdagen moet iedereen er nu al rekening mee houden. Voorheen werd de kliko om de twee weken geleegd.

Het is de bedoeling dat iedereen beter afval gaat scheiden waardoor de sortibak minder snel vol raakt. De sortibak wordt één keer per drie weken geleegd en vanaf het voorjaar leegt de gemeente de biobak ééns per week. Een tip om de afvalbak minder snel vol te krijgen, is het plat maken van verpakkingen en afval los in de container te gooien. Bij het gebruik van vuilniszakken krijg je te maken met veel lucht dat ruimte in neemt.

Mensen die problemen krijgen, kunnen huishoudelijk afval ook inleveren bij de milieustraat. Dit is tot 1 juli 2021 gratis. Daarna gaat dat geld kosten. Ook is het mogelijk een tweede afvalbak voor 150 euro per jaar aan te vragen bij de gemeente. Mensen met grote gezinnen en/of baby's kunnen een korting ontvangen voor deze kosten.