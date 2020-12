Ambulancehelikopter beschikbaar voor coronapatiÃ«nten

Ambulancehelikopter beschikbaar voor coronapatiënten

Publicatie: do 24 december 2020 10.07 uur

LEEUWARDEN - De ambulancehelikopter is vanaf heden beschikbaar voor het vervoer van Covid-19 IC patiënten. Het Ministerie van VWS heeft in het kader van de huidige coronacrisis de RAV Fryslân hiertoe opdracht gegeven. De zogenaamde Medic01 blijft wel op de Friese Waddeneilanden vliegen, maar is vanaf 27 december overdag ook beschikbaar voor het bijzondere vervoer.

De reserve-ambulancehelikopter wordt al enige tijd ingezet voor het vervoer van IC-patiënten tussen Nederlandse en Duitse ziekenhuizen. Vanaf 24 december is dit niet meer mogelijk en neemt de ambulancehelikopter de taak als Lifeliner 5 vanaf 27 december over.

Spoedtransport Friese Waddeneilanden

De ambulancehelikopter blijft op Leeuwarden paraat voor patiëntenvervoer van de Friese Waddeneilanden. Daarnaast is de deze overdag beschikbaar voor COVID-19 IC-vervoer. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft tijdig door of dit nodig is. Dan is voor spoedvervoer de traumahelikopter Lifeliner 4 beschikbaar voor de Waddeneilanden.