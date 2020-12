Uitbreiding openingstijden bloedafname in Buitenpost

Publicatie: ma 21 december 2020 15.35 uur

BUITENPOST - Voor bloedafname en het inleveren van lichaamsmaterialen kunnen mensen in Buitenpost op afspraak terecht op de Schakel aan de Voorstraat 15 in Buitenpost. Vanaf 5 januari worden de openingstijden verlengd: op dinsdagen en donderdagen van 8.15 tot 10.45 uur (was: dinsdag van 08:00-09:30 en donderdag van 08:30-10:00 uur).

Altijd op afspraak

Mensen moeten vooraf een afspraak maken op www.hal.frl. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de veiligheidsmaatregelen. Ook met afspraak gelden er algemene corona-voorzorgsmaatregelen, te vinden op www.hal.frl. Het is belangrijk om deze vooraf door te lezen, zodat mensen goed voorbereid naar een locatie komen. Op de website staat een overzicht van alle locaties met actuele openingstijden.