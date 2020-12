Huisraad in brand gezet in Drachten

Publicatie: ma 21 december 2020 08.20 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten rukte zondagavond om 22.36 uur uit voor een buitenbrandje aan de Stal in Drachten. Eenmaal ter plaatse gekomen bleek dat er huisraad in brand gezet was. Het betrof onder andere een kastje en deel van een bed.

De brandweer wist de brand vrij vlot te blussen.

