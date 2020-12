Drive through georganiseerd voor Kollumer Oproer DVD

Publicatie: za 19 december 2020 18.51 uur

KOLLUM - Op het parkeerterrein bij restaurant Lauwersland was vrijdagochtend en zaterdag een drive through georganiseerd om gratis DVD’s uit te delen aan alle artiesten, figuranten en vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de voorstelling Salomon ‘het Kollumer Oproer’. De organisatie heeft voor deze vorm gekozen om dit veilig te laten verlopen. De uitgifte was verspreid over verschillende groepen zo dat er geen lange rijen ontstonden.

Met deze dvd bedankt de Stichting Kollumer Oproer alle deelnemers nog een keer.

“Salomon, het Kollumer Oproer” via een online stream

Donderdagavond 24 december om 20.00 uur kunt u in uw luie stoel of samen op de bank de voorstelling “Salomon, het Kollumer Oproer” nog een keer beleven. Die avond wordt via een online stream de gehele voorstelling, inclusief beelden van de voorbereiding uitgezonden.

Het wordt een prachtige uitzending. Ook als u vorig jaar de kans niet hebt gehad er bij te zijn dan wordt het puur genieten. De online stream kunt u openen via de website www.kollumeroproer.nl.

U kunt vooraf een ticket kopen ( 4 euro) waarmee u een unieke code krijgt en alles via een computer scherm, tablet of mobiel kunt bekijken. De volledige opbrengst gaat naar de 12 professionele artiesten die tijdens het Oproer hebben opgetreden. Dit als steun in de rug in deze ook voor hun moeilijke tijd. Binnenkort wordt er meer details bekendgemaakt.

Deze actie is een initiatief van de Stichting Kollumer Oproer en de fanclub van de Kast. De film is mede mogelijk gemaakt door de NDC mediagroep-Podium TV.

