Ondertekening convenant SportcafÃ© FC Burgum

Ondertekening convenant Sportcafé FC Burgum

Publicatie: vr 18 december 2020 10.34 uur

BURGUM - De Koninklijke Horeca midden Friesland, FC Burgum en de gemeente Tytsjerksteradiel hebben donderdag de handtekeningen gezet onder een convenant. Hierin zijn afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking. Het convenant is de basis om binnen de geldende regels het sportcafé incidenteel ook te openen op momenten buiten de reguliere schenk- en sluitingstijden. Aanvankelijk wilde het gemeentebestuur de APV aanpassen voor FC Burgum zodat ze onbeperkt kunnen schenken. Dat voorstel stuitte op verzet in de gemeenteraad.

Met het convenant wordt het mogelijk om ook andere sportverenigingen, die op zaterdagavond wedstrijden spelen in de Nije Westermar, de gelegenheid te bieden om na afloop een biertje te kunnen drinken. De afspraken gelden eerst tot 31 december 2021. In de loop van dit jaar gaan partijen met elkaar in gesprek over het voortzetten van de samenwerking. Met het convenant willen partijen benadrukken dat samenwerking tussen het sportcafé en de reguliere horeca een gedeelde verantwoordelijkheid is voor een aantrekkelijk en levendig Burgum.