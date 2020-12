Drachtster (48) aangehouden om vuurwerkbezit

Publicatie: wo 16 december 2020 11.16 uur

DRACHTEN - Een 48-jarige man uit Drachten en een 18-jarige man uit Groningen zijn dinsdagavond door de politie aangehouden in verband met vuurwerkbezit. De politie was naar de wijk De Bouwen in Drachten gekomen vanwege vuurwerkoverlast. Het duo kon aldaar worden aangehouden.

Tijdens het onderzoek werd in een woning tientallen stukken supernitraten en cobra's aangetroffen. Het vuurwerk is in beslag genomen, evenals de telefoon van de 48-jarige man. Het vuurwerk zal door een specialistisch bedrijf worden vernietigd. De verdachten worden woensdag gehoord.