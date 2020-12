OkÃ© PC blijft (deels) open, ook voor DHL pakketten

Oké PC blijft (deels) open, ook voor DHL pakketten

Publicatie: di 15 december 2020 15.41 uur

BURGUM - Oké-PC blijft gedeeltelijk geopend voor reparatie en herstel, zakelijke dienstverlening en DHL pakketten. De lockdown heeft wel gevolgen voor particulieren die de winkels in Burgum en Dokkum willen bezoeken. "Als particulier kunt u telefonisch, per e-mail of via de webshop bestellen. Wij helpen graag!" zo laat Ronald Zijlstra van Oké-PC weten. "Wij bezorgen dan gratis op een locatie naar keuze in de regio rond Burgum en Dokkum."

Bij computerproblemen kunnen particulieren altijd contact opnemen met Oké-PC. "We helpen iedereen op afstand via de telefoon of e-mail. Ook is het mogelijk om pc's, laptops of software op deze wijze te kopen. De producten worden gratis op locatie bezorgd in de regio van Burgum en Dokkum."

Bezoekers van de winkels worden bij de ingang gevraagd wat ze precies komen doen. Gewoon winkelen is helaas niet meer mogelijk tijdens de lockdown. Wel is het mogelijk om laptops en computers te brengen/halen voor reparaties. Ook is Oké-PC gewoon geopend voor de afhaal van pakketten van DHL en voor zakelijke klanten voor de groothandel.

Link: https://okepc.nl/webwinkel/

