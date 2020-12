Carbidschieters ontvangen aanwijsbesluit

Publicatie: ma 14 december 2020 20.45 uur

DOKKUM - Maandagavond was het gemeentehuis in Dokkum opengesteld voor carbidploegen die bij de gemeente een carbidmelding hadden gedaan om tijdens de jaarwisseling met carbid te mogen schieten.

Gelukkig besloot de gemeente, ondanks het vuurwerkverbod, dat er toch met carbid geschoten mag worden, echter wel met extra voorwaarden.

In de gemeente Noardeast-Fryslân gaan 60 ploegen carbidschieten. De ploegen mogen het aanwijsbesluit komen ophalen in het gemeentehuis van Dokkum, Ferwert en Kollum. In Dantumadiel zijn 25 ploegen actief die hun aanwijsbesluit in het gemeentehuis van Damwâld in ontvangst mogen nemen.

Naast het aanwijsbesluit krijgen de ploegen een anderhalve meter afstand houden pakket mee. Hierin zit afzetlint, hesjes, mondkapjes en posters, zodat de ploegen het terrein coronaproof kunnen inrichten.

In verband met het coronavirus gelden er dit jaar extra maatregelen. Er zijn dit jaar geen feesten mogelijk en is het niet toegestaan dat er publiek bij het schieten aanwezig is.

Burgemeester Johannes Kramer zou maandag persoonlijk de aanwijsbesluiten aan de carbidploegen uitreiken, maar vanwege de toesprak van minister-president Mark Rutte, moest de burgemeester verstek laten gaan en werd deze taak overgenomen door Reinder Cuperus.

