Nederland gaat vijf weken in lockdown

Publicatie: ma 14 december 2020 19.16 uur

BURGUM - Het coronavirus verspreidt zich te snel in Nederland. Daarom gaat Nederland voor vijf weken in lockdown. Dat kondigde minister-president Mark Rutte maandagavond aan tijdens een toespraak op nationale tv. "We hebben geen keus, het aantal contacten tussen mensen moet omlaag, daar moet alles op gericht zijn."

De lockdown start maandagnacht en duurt tot 19 januari 2021. De meest ingrijpende maatregel betreft het onderwijs. Kinderopvang en alle scholen gaan dicht. Onderwijs op afstand wordt de norm.

Vanaf dinsdag gaan alle niet noodzakelijke winkels dicht. Supermarkten, bakkers, slagers, drogisterijen, etc. blijven geopend voor de noodzakelijke levensmiddelen. Bouwmarkten gaan ook dicht maar kunnen wel afhaal-mogelijkheden organiseren. De overheid organiseert opnieuw een subsidie om alle getroffen winkeliers en ondernemers te ondersteunen.

Alle publiek toegankelijke locaties gaan dicht. Alleen hotels mogen openblijven zonder de restaurant-functie. Er waren te veel mensen in de afgelopen tijd die hiervan gebruik maakten als een uitje.

De overheid adviseert maximaal twee gasten per dag te ontvangen in een huishoudens. Tijdens de kerstdagen mogen er drie gasten ontvangen worden. Tijdens de bezoeken moet de anderhalvemeter-regel in acht genomen worden.

Ook alle sportscholen, zwembaden en sporthallen worden gesloten. Buiten sportlocaties mogen wel geopend blijven maar met maximaal twee personen. Teamtrainingen, groepslessen en competitie worden verboden. De overheid heeft een dringend advies om geen onnodige reizen te maken. Ook wordt iedereen opgeroepen om thuis te gaan werken. Het advies werd in de afgelopen tijd niet meer nageleefd zoals in de eerste coronagolf. Het is belangrijk om de reisbewegingen terug te brengen om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Mark Rutte eindigde zijn toespraak met de woorden: "Er komt een moment dat we corona achter ons laten. Dat ons leven weer gewoon wordt, met heel weinig of geen beperkingen. Dat is niet meteen of over een week of over een maand. Maar met het vaccin wordt 2021 wel een jaar van hoop en van licht aan het einde van de tunnel...."

"We komen hier door heen, met elkaar en voor elkaar...."

Kijk op www.rijksoverheid.nl voor alle maatregelen en regels.