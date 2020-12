Boot gezonken in haven van Kootstertille

Publicatie: zo 13 december 2020 17.23 uur

KOOTSTERTILLE - Een boot is dit weekeinde gezonken in de haven van Kootstertille. Voor de helft eindigde de boot onder water. Wanneer de boot precies is gezonken, is onbekend. Ook is onbekend of de eigenaar van de boot inmiddels op de hoogte is.