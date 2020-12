500 euro boete - 'Een laag bedrag voor een leven'

Publicatie: do 10 december 2020 11.40 uur

LEEUWARDEN - Een boete van 500 euro voor - wat later zou blijken - een noodlottig ongeval. Eén van de nabestaanden van de bestuurster van de scootmobiel, die na een ongeval op de Torenstraat in Drachten zou komen te overlijden, noemde het op de zitting van de kantonrechter "Een laag bedrag voor een leven".

Geen voorrang verleend

Van een aanrijding was geen sprake geweest: de Drachtster had de vrouw, die met haar scootmobiel een zebrapad wilde oversteken, nooit gezien, maar hij had haar wel voorrang moeten verlenen. De vrouw kwam volgens de Drachtster van achter een zwarte bestelbus. Beide bestuurders schrokken van elkaar en gaven een ruk aan het stuur.

Hoofdwond

De scootmobiel viel om en de vrouw kwam met haar hoofd op de grond terecht. Ze liep een hoofdwond op en moest per ambulance afgevoerd worden. Tweeënhalve maand later overleed ze. Het bracht de Drachtster donderdag voor de kantonrechter. Hij had een verkeersfout gemaakt, dat is een overtreding en geen misdrijf. Anders had hij voor de politierechter of de meervoudige kamer moeten verschijnen.

Telefonisch contact

"Een inktzwarte dag", zei officier van justitie Riemke van der Zee. Voor alle partijen, voor de verdachte en zeker voor de nabestaanden. De Drachtster zei dat hij telefonisch contact heeft gehad met de zoon van het slachtoffer, toen was de vrouw nog niet overleden. Hij had meer moeite kunnen doen, vond rechter Klaas Bunk, die een enkel telefoontje “een beetje mager’ noemde.

Met elkaar praten

De nabestaanden hadden zich vooral gestoord aan de online berichten van de verdachte. Die verdedigde zich door te zeggen dat hij op Wâldnet had gereageerd omdat er in de reacties van alles werd gesuggereerd. “Ik heb gezegd hoe het is gegaan”, aldus de Drachtster. Bunk stelde voor - aan de verdachte en de nabestaanden - om toch maar eens met elkaar te gaan praten. "Misschien is dat wel goed".

Verkeersovertreding

De rechter en de officier beseften beide dat een boete van 500 euro in geen verhouding stond tot de gevolgen. "Ik weet dat dit het verdriet op geen enkele manier compenseert", merkte Bunk op. Maar het ging ‘slechts’ om een verkeersovertreding. Eerder had de officier opgemerkt dat de verdachte zijn leven lang zal moeten meedragen "dat door zijn toedoen iemand is overleden".