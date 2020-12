Grote kerstboom geplaatst op het Laweiplein

Publicatie: ma 07 december 2020 19.23 uur

DRACHTEN - Met een grote kraan is maandag een grote kerstboom geplaatst op het Laweiplein in Drachten. Het is een jaarlijks terugkerend iets. De boom komt deze keer uit Harkema.

De boom werd op een dieplader aangevoerd. Hij moest daarna ter plaatse aan de onderkant op maat worden gemaakt zodat hij in de daarvoor bestemde koker paste. Dinsdag wordt de kerstboom voorzien van lichtjes door een specialist op dit gebied. De hoogwerker staat al te wachten.

FOTONIEUWS