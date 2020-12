Man (20) met illegaal vuurwerk aangehouden

Publicatie: zo 06 december 2020 11.40 uur

DRACHTEN - Een 20-jarige man uit Haulerwijk is zaterdagavond door de politie aangehouden omdat hij illegaal vuurwerk bij zich had. De aanhouding vond aan het begin van de avond plaats in het skatepark in Drachten. Agenten waren ter plaatse gekomen vanwege meerdere meldingen over vuurwerkoverlast.

In de auto van de 20-jarige man trof de politie illegaal vuurwerk en een geladen airsoftpistool aan. Het vuurwerk en wapen zijn in beslaggenomen. Ook troffen de agenten vlindermessen en drugs aan. Alles, inclusief de auto en telefoon van de verdachte is in beslag genomen voor verder onderzoek. Er is in de woning van de verdachte ook nog een zoekslag gedaan.