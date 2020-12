Brandweer voor derde keer naar Twijzelerheide

Publicatie: zo 06 december 2020 01.20 uur

TWIJZELERHEIDE - De brandweer van De Westereen moest zaterdagnacht voor de derde keer in twee dagen tijd uitrukken voor een brandje in Twijzelerheide. Er was omstreeks 0.40 uur opnieuw sprake van een buitenbrand aan de Skoalstrjitte.

De politie was als eerste ter plaatse en de brandweerlieden hebben het vuur opnieuw gedoofd. Eerder op de avond moesten ze ook al in actie komen in dezelfde straat voor een buitenbrand. Vrijdagavond was dat ook het geval.