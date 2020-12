RuziÃ«nde buren Harkema op de vuist: 'Er knapte iets'

Ruziënde buren Harkema op de vuist: 'Er knapte iets'

Publicatie: vr 04 december 2020 15.55 uur

LEEUWARDEN - Het zal waarschijnlijk nooit weer goed komen tussen de buren uit Harkema die vrijdagochtend bij de politierechter zaten. Het probleem is geluidsoverlast van de ene buurman, waar de andere buren last van hebben. Op 11 mei escaleerde het, toen de ene buur (70) het geluid opnam dat uit het hok van de klussende buurman kwam.

Telefoon boven de schutting

De buurvrouw (49) zag de telefoon boven de schutting uitsteken en waarschuwde haar man (52). Die klom over de schutting, liep achter buurman aan de bijkeuken in en pakte de man bij de keel. Dat beweerde de 70-jarige tenminste, de andere buurman had verklaard dat hij de man alleen bij de kleding had gepakt. Bij de politie had hij iets anders gezegd, hij zou de buurman hebben geslagen.

Kaak op twee plaatsen gebroken

De 52-jarige kwam er een paar weken later pas achter dat hij zijn kaak op twee plaatsen was gebroken. Hij had een klap gehad, maar niet op de kaak wist de oudere buurman zeker. Hij had de ander een tik in het gezicht gegeven, omdat die hem bij de keel vast had. De man vermoedde dat de buurman doordat hij ergens op was gevallen een dubbele kaakbreuk had opgelopen.

Bakje koffie

De man was als eerste aan de beurt, de buurman en buurvrouw kwamen na hem, tegelijkertijd. Zij waren er vooral verbolgen over dat de buurman hun nooit had benaderd over de geluidsoverlast. “Waarom ben je niet gewoon bij ons gekomen, waren we om de tafel gaan zitten met een bakje koffie”, zei de vrouw tegen de buurman, die bij hun zaak als gedupeerde in de zaal zat.

'Er knapte iets'

Haar man zei dat bij hem de emmer was overgelopen toen hij van zijn vrouw hoorde dat de buurman stond te filmen. "Er knapte iets", zei hij. Nadat hij een klap had gekregen, zeeg hij neer in het gras. Hij heeft een tumor in zijn hoofd. Zijn vrouw had de buurman bedreigd – "Jij gaat dood", had ze geroepen – maar daar wist ze niks meer van.

Treurige situatie

"Een lastige situatie", schetste de officier van justitie. "Je zult maar naast elkaar wonen en er niet uit kunnen komen. Dit is treurig, maar wat we hier aan het doen zijn, lost het conflict niet op. Ik hoop dat u er met zijn allen nog een keer uit zult komen en er naar een oplossing gewerkt kan worden. Deze rechtszaak zal niks oplossen".

Mishandeling door bij de keel te pakken

De zaak liep voor beide partijen relatief met een sisser af. De rechter oordeelde, samen met de officier, dat de 70-jarige uit zelfverdediging had gehandeld, toen hij in zijn eigen bijkeuken door de buurman werd aangevallen. De andere buurman had zich wel schuldig gemaakt aan mishandeling, door de buurman bij de keel te pakken en te duwen. De rechter legde een voorwaardelijke boete van 500 euro op, proeftijd 2 jaar. De buurvrouw werd schuldig bevonden aan de bedreiging, maar ze kreeg geen straf. De schade die is ontstaan door de schermutseling in de bijkeuken, moet de 52-jarige betalen. Het ging om iets meer dan 50 euro.