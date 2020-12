Huis van de maand: Homear 80 in Harkema

Publicatie: do 03 december 2020 23.23 uur

HARKEMA - Deze keurige vrijstaande woning met dubbele houten garage is gesitueerd aan de rand van Harkema met een bijzonder fraai uitzicht over landerijen en de waterpartij De Lieuwespoel op een perceel van ca. 768 m2.

Deze goed onderhouden royale woning beschikt over veel leefruimte door de uitbouw aan de zijkant en de achterzijde en heeft maar liefst vier slaapkamers en twee badkamers waarvan een slaapkamer en een badkamer op de begane grond.

Verder is de woning voorzien van gevel- en dakisolatie en is de vloer deels geïsoleerd, geheel voorzien van isolatieglas met deels HR++ glas. Centraal verwarmd met behulp van radiatoren, de Itho HR combiketel is van ca. 2005. Er is buitenzonwering aanwezig in de vorm van screens en aluminium rolluiken.

Indeling:

Overdekte voorentree, hal, toilet, kelder, badkamer met whirlpool ligbad, douchecabine en meubel met dubbele vaste wastafel, L-vormige woonkamer, slaap/studeerkamer, woonkeuken met inbouwkeuken in lichte kleurstelling en voorzien van breed fornuis met oven en schouw met afzuigkap, vaatwasser en spoelbak, vaste kasten, c.v. kast, bijkeuken met aansluiting wasmachine en vaste kast.

Eerste etage: overloop, drie slaapkamers met vaste kasten, badkamer met douche en vaste wastafel.

Tweede etage: vlizotrap naar zolderberging.

De vrijstaande houten garage (ca. 40 m2) is voorzien van twee elektrisch bedienbare garagedeuren en zolderberging. De lange oprit biedt meer dan voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein. Rondom de woning ligt een verzorgde tuin met zonneterrassen, gazon en bergingen waarvan een berging met overkapping.

Gunstig gelegen ten opzichte van alle voorzieningen die Harkema te bieden heeft op het gebied van basisscholen, winkelaanbod en sportaccommodaties. Ontsluitingswegen in de richtingen van zowel de A7 (Groningen-Drachten-Heerenveen) als de Wâldwei (Leeuwarden) liggen op korte afstand.

Maak een afspraak om dit verzorgde en zeer complete geheel eens van binnen te zien.

