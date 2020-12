Vandalen blijven bushokjes slopen

Publicatie: do 03 december 2020 15.37 uur

SURHUISTERVEEN - In korte tijd zijn er in Surhuisterveen maar liefst 10 bushokjes vernield door vandalen. In de nacht van woensdag op donderdag was het raak bij de haltes Zwitserlaan en De Wielewaal aan De Dellen.

Gemeentebelangen Achtkarspelen vroeg enkele weken geleden al aandacht voor het toenemende vandalisme in het dorp. De politie besloot daarop direct om een nieuwe wijkagent aan te stellen voor Surhuisterveen.