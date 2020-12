Schuurbrand achter woning in Luxwoude

Publicatie: ma 30 november 2020 19.21 uur

LUXWOUDE - Er is maandagavond brand uitgebroken in een schuur achter een woning aan de Hegedyk in Luxwoude. De brandweer werd even na 18.30 uur opgeroepen voor de brand. Er zijn meerdere ploegen ter plaatse gekomen omdat de brand kon overslaan naar het naastgelegen dorpshuis. Dat is niet gebeurd.

De schuur achter de woning liep wel flinke schade op.

