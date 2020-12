Dode en gewonde bij ernstig ongeval bij Engwierum

Publicatie: zo 29 november 2020 17.23 uur

ENGWIERUM - Op de Saatsenwei bij Engwierum vond zondagmiddag een zeer ernstig ongeval plaats. Bij het eenzijdige ongeval kwam een auto met twee inzittenden op de kop in de sloot terecht. De hulpdiensten werden vanaf 16.39 uur door een vrouw in de auto gealarmeerd. Zij wist echter niet waar ze zich precies bevond. Een brandweerploeg wist de auto in de sloot te lokaliseren omdat de brandweerlieden een rood licht in het donker zagen.

De hulpdiensten zijn daarop massaal ter plaatse om hulp te verlenen aan de inzittenden. Een 29-jarige man uit Drachten is bij het ongeval om het leven gekomen. De vrouw raakte gewond en zij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden. Naast de politie en ambulances werden de brandweerploegen (met ook duikers) van Dokkum, Leeuwarden, Zoutkamp en Anjum gealarmeerd. Ook het Mobiel Medisch Team kwam met de helikopter ter plaatse.

Zoektocht naar locatie

Omdat de inzittende vrouw geen idee had waar ze was, was het voor de hulpdiensten een zoektocht. Aanvankelijk werd gedacht dat het ongeval langs de N361 bij Wetsens plaats had gevonden. Daar werd niets aangetroffen. Ruim een tiental minuten later werd duidelijk dat er een auto op de kop in de sloot lag langs de Saatsenwei bij Engwierum.

In verband met de afhandeling van het ongeval is de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer. De politie (VOA) is ter plaatse gekomen om de exacte toedracht van het ongeval in kaart te brengen.

