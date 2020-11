Corona-patiÃ«nt per heli naar Drachten

Corona-patiënt per heli naar Drachten

Publicatie: di 24 november 2020 16.34 uur

DRACHTEN - Per ambulancehelikopter is dinsdag een corona-patiënt vanuit Rotterdam naar het ziekenhuis in Drachten vervoerd. Nij Smellinghe beschikt momenteel over 12 bedden op de speciale COVID-afdeling. Daarnaast zijn er maximaal 6 bedden op de IC (van de 8) beschikbaar voor COVID-patiënten. Het ziekenhuis laat weten dat beide afdelingen redelijk vol liggen. Een deel van de patiënten komt van buiten de regio. Incidenteel worden patiënten per heli verplaatst.

Reguliere zorg gaat door

De reguliere zorg in het Drachtster ziekenhuis gaat gewoon door. Alle spoedzorg, oncologische behandelingen, verloskundige zorg en zorg die niet kan wachten, is tot op heden altijd doorgegaan. Sinds 19 oktober heeft Nij Smellinghe wel twee van de zes operatiekamers tijdelijk gesloten om de toestroom van coronapatiënten te kunnen opvangen. Deze zijn op dit moment nog gesloten. Een deel van de geplande operaties is tijdelijk uitgesteld.