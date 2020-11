Verloting laatste kavels Lauwerskwartier

Publicatie: zo 22 november 2020 20.53 uur

SURHUISTERVEEN - Onder toeziend oog van notaris Fransisca Spa van Sekuer Notarissen (voorheen MOOK de Notaris) en wethouder Harjan Bruining vond vrijdag op het gemeentehuis in Buitenpost de verloting plaats van de laatste drie vrijgekomen kavels van het Lauwerskwartier in Surhuisterveen. Er waren maar liefst 29 gegadigden. "Fijn dat er zoveel ondernemers zijn die de toekomst omarmen en het lef hebben om te investeren in hun ambities", aldus wethouder Bruining.

Verloting

Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Via een digitale verbinding waren de 29 ondernemers toch 'live aanwezig' bij de verloting. Nadat er drie bedrijven waren ingeloot, zijn er via loting ook nog per kavel 2 bedrijven ingeloot voor de reservelijst.

Lauwerskwartier 2e fase

Het bestaande Lauwerskwartier is uitgebreid met zo'n 4 hectare aan de zuidwest kant van het terrein richting de Warreboslaan. Er komt een tweede ontsluiting op de Skieding waardoor de verkeersdruk op de Groningerstraatweg bij Surhuisterveen afneemt. Op het bedrijventerrein komen 11 kavels beschikbaar waarvan nu de laatste drie zijn verloot. Binnenkort start de aannemer met het bouwrijp maken van de grond. De werkzaamheden duren tot halverwege maart waarna de grond wordt overgedragen aan de ondernemers die vervolgens aan de slag kunnen met hun nieuwbouw.