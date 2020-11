Vrouw uit Haulerwijk komt om het leven bij ongeval

Publicatie: za 21 november 2020 13.57 uur

HAULERWIJK - Een 21-jarige bestuurster uit Haulerwijk is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval in het Drentse Een-West. De automobiliste kwam door onbekende oorzaak in botsing met een boom op de Scheidingsweg.

Omstreeks 7.20 uur werden meerdere hulpdiensten opgeroepen maar alle hulp kwam te laat. De vrouw is ter plaatse aan haar verwondingen overleden. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

