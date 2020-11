Staat Bitcoin aan de vooravond van een nieuwe bullrun?

Publicatie: vr 20 november 2020 11.50 uur

DRACHTEN - We kunnen ons waarschijnlijk allemaal nog wel de imposante koersstijgingen van cryptovaluta uit 2017 herinneren. In dat jaar steeg de Bitcoin koers van $963 aan het begin van het jaar tot het hoogste punt van $19.783 (coindesk) op 17 december. Het was een wilde rit die Bitcoin-beleggers veel geld opleverde en die veel aandacht kreeg in de media. Sindsdien is de koers fors naar beneden toe gecorrigeerd en is het stil geworden rond Bitcoin.

Dat lijkt het einde te zijn van dit verhaal, maar dat is het zeker niet. Inmiddels mag Bitcoin zich verheugen in hernieuwde belangstelling onder beleggers. Velen verwachten de komende tijd een nieuwe bullrun die de Bitcoin koers naar nieuwe hoogten zou moeten brengen. Dat het sentiment is verbeterd is niet zomaar. Er zijn een paar duidelijke redenen voor aan te wijzen.

Bitcoin halving

In mei van dit jaar heeft de "bitcoin halving" plaats gevonden. Op de betreffende dag werd de beloning voor Bitcoin miners gehalveerd. Waar ze eerst nog 12,5 BTC kregen per gemined block, is dat nu verlaagd naar 6,25 BTC. Het gevolg hiervan is dat het aantal nieuwe bitcoins dat op de markt komt is gehalveerd. Er is dus plotseling minder aanbod bij gelijkblijvende vraag en dat is een recept voor hogere prijzen.

Zo'n halvering vindt ongeveer om de 4 jaar plaats. Er zijn dus al een paar eerdere halveringen geweest. De geschiedenis leert dat een paar maanden na iedere vorige halvering, de Bitcoin koers aan een indrukwekkende nieuwe bull-run begon.

Monetaire verruiming

De gevolgen van de wereldwijde Corona-pandemie zijn verstrekkend en laten de economie niet onberoerd. We zitten midden in een recessie van ongekende omvang en om de gevolgen daarvan wat te verzachten zijn overheden en centrale banken grote hoeveelheden geld in de economie gaan pompen in de vorm van steunmaatregelen voor bedrijven en particulieren. Hierdoor lopen de begrotingstekorten gigantisch op en deze worden vervolgens gefinancierd door Centrale banken die de nieuwe staatsobligaties opkopen.

Door dit alles is er onder beleggers angst ontstaan voor inflatie, want hoe meer geld er in circulatie komt, hoe lager de waarde er van wordt. Beleggers zoeken bescherming hier tegen in activa die niet kunnen worden bijgedrukt, zoals goud, zilver en ook Bitcoin. Van Bitcoin is namelijk in de code vastgelegd dat er nooit meer dan 21 miljoen zullen zijn.

Toegenomen interesse bij institutionele beleggers en bedrijven

De laatste maanden zien we dat ook grote bedrijven en institutionele beleggers steeds meer interesse tonen in Bitcoin en er in beginnen te investeren. Ook zij zien het als een goede bescherming tegen inflatie. Wie het Bitcoin nieuws een beetje heeft gevolgd weet dat bedrijven als Microstrategy, Square en Grayscale de afgelopen maanden grote hoeveelheden Bitcoins hebben aangeschaft. Ook timmeren bedrijven als PayPal en vermogensbeheerder Fidelity flink aan de weg om hun klanten de mogelijkheid te bieden om te investeren in Bitcoin en andere cryptovaluta. Naarmate het normaler wordt voor dit soort bedrijven en vermogensbeheerders om een deel van hun vermogen te beleggen in Bitcoin, zal er steeds meer geld richting de BTC-markt stromen.

Er zijn momenteel dus een aantal positieve factoren die samenkomen en die de Bitcoin koers de afgelopen maanden hebben laten stijgen. Toch lijkt het er op dat we nog maar aan de vooravond staan van een nieuwe bullmarkt voor Bitcoin. Als we namelijk kijken naar vorige Bitcoin stierenmarkten, dan zien we dat de koers aan het einde een veelvoud was van de koers waarmee het begon.

We zullen natuurlijk moeten afwachten hoe het werkelijk gaat lopen. Wees ondertussen voorzichtig en beleg alleen met geld dat u kunt missen.