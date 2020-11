Aanbod fysiotherapiepraktijken verschilt sterk in Friesland

Publicatie: wo 18 november 2020 11.00 uur

LEEUWARDEN - Per 10.000 inwoners zijn in Friesland 6,3 fysiotherapiepraktijken te vinden. Wel verschilt het aanbod sterk per gemeente: van 1,9 praktijk per 10.000 inwoners in Harlingen tot 17,3 praktijken op Vlieland. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer dat - in aanloop naar de Nationale Dag van de Fysiotherapeut - eigen gegevens en data van het CBS analyseerde.

Verschillen zijn groot per gemeente

Ten opzichte van het aantal inwoners zijn de minste fysiotherapiepraktijken te vinden in Harlingen(1,9). Ook in Westellingwerf is het aanbod schaars met 3,9 praktijken per 10.000 inwoners.

De grootste uitschieter in Friesland is daarentegen de gemeente Vlieland met 17,3 fysiotherapiepraktijken praktijken per 10.000 inwoners. Ook Ameland (13,5) en Schiermonnikoog (10,6) hebben een relatief groot aanbod ten opzichte van het aantal inwoners. Meer informatie op Independer over het onderzoek vindt u op: aanbod fysiotherapiepraktijken per gemeente.

Aanbod Friesland relatief laag

Friesland telt - relatief gezien - een laag aantal fysiotherapiepraktijken. Per 10.000 inwoners zijn er 6,3 praktijken te vinden in de provincie. Dit aantal ligt lager dan het landelijke gemiddelde van 6,6 praktijken per 10.000 inwoners. De minste fysiotherapiepraktijken echter zijn te vinden in Gelderland (5,9).

Mensen met lichamelijke klachten hebben daarentegen de meeste keus in Limburg. Hier zijn namelijk 7,8 fysiotherapiepraktijken te vinden per 10.000 inwoners.

Fysiotherapie niet in de basisverzekering

Bas Knopperts van Independer: "Wij horen vaak misverstanden over fysiotherapie. Zo weet lang niet iedereen dat fysiotherapie niet onder de basisverzekering valt en je meestal zelf moet betalen als je hiervoor geen aanvullende verzekering hebt. Er is wel een uitzondering voor mensen met bepaalde chronische aandoeningen. Zij krijgen fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste negen fysio-behandelingen altijd vergoed uit de basisverzekering.'' Als volwassen (fanatieke) sporter is het daarom verstandig om voor komende jaar je zorgverzekering te vergelijken op inhoud als het gaat om behandelingen bij de fysio.