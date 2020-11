Geen treinen van 18 t/m 30 november

Publicatie: za 14 november 2020 15.50 uur

BUITENPOST - Van 18 november tot en met zondag 29 november rijden er geen treinen tussen Buitenpost en Groningen. De aanleiding hiervoor zijn werkzaamheden aan het spoor voor de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL).

Op zaterdag 21 en zondag 22 november rijden er verder ook geen treinen tussen Leeuwarden en Zuidhorn. Van vrijdag 27 t/m zondag 29 november rijden er geen treinen van en naar Leeuwarden, wat betekent geen treinen tussen Leeuwarden en Harlingen Haven, geen treinen tussen Leeuwarden en Stavoren en geen treinen tussen Leeuwarden en Akkrum. Op maandag 30 november rijden er geen treinen tussen Leeuwarden en Hurdegaryp.

Gevolgen voor de treinreis:

Arriva zet zowel stop- als snelbussen in. NS zet ook stop- en snelbussen in. Reizigers moeten rekening houden met maximaal 30 minuten extra reistijd. Het meenemen van fietsen in de bussen is niet mogelijk.

Werkzaamheden ESGL

Vanaf maandag 14 december rijdt er een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden. Om dat mogelijk te maken verplaatst ProRail op het traject Leeuwarden-Buitenpost seinen en andere spoorse objecten. De beveiliging in het spoor wordt opnieuw ingesteld en systemen getest. Daarnaast krijgt station Leeuwarden een langer en breder perron en Hurdegaryp langere perrons. Zo ontstaat er meer ruimte voor treinen en reizigers. Meer informatie over Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden: www.prorail.nl/esgl

In- en uitchecken

In- en uitchecken in de bussen is niet mogelijk. In- en uitchecken kan op het treinstation of bij mobiele in- en uitcheckpalen.

Reisplanner

Arriva en NS adviseren reizigers vooraf hun reis te plannen de reisplanner op www.arriva.nl of via www.ns.nl.