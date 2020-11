Aankomst Sinterklaas op lege loswal: bekijk video

Publicatie: za 14 november 2020 13.15 uur

BURGUM - Door de coronacrisis kon de intocht van Sinterklaas met publiek niet doorgaan. Gelukkig hebben we een video ontvangen waarin we kunnen zien dat de goedheiligman Burgum inmiddels gevonden heeft. Zijn boodschap aan alle kinderen:

"Zoals jullie weten, hebben we vandaag helaas geen Sinterklaasintocht en geen grandioos feest op het plein in het centrum. Maar natuurlijk zijn Sint en Piet wel in het geheim in Burgum aangekomen. En hoe dat is verlopen, kun je zien in dit filmpje...."

Heel veel kijkplezier en vergeet niet om vanavond je schoen te zetten!

Met een vrolijke groet,

Sinterklaas en zijn Pieten

En natuurlijk een hoefje van zijn Paard"