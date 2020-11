'Een lekke band met grote gevolgen'

Publicatie: vr 13 november 2020 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 43-jarige verhuizer uit Helmond werd op 10 juni 2019 betrapt op drugsgebruik in het verkeer. De man reed bovendien met een ongeldig verklaard rijbewijs en weigerde op het bureau mee te werken aan een bloedproef. De man had vrijdag vier uur gereisd om vanuit Helmond de rechtszaak in Leeuwarden bij te wonen.

Een lekke band was destijds de aanleiding van alle ellende. De man kwam met zijn Hyundai met pech langs de afrit van de N381 te staan. Omdat de politie dacht dat er sprake was van een ongeval, gingen ze een kijkje nemen. De man moest daarop een speekseltest doen omdat hij in de politiesystemen te boek stond als drugsgebruiker. De test gaf aan dat de man cannabis had gebruikt.

'Angst voor naalden'

De politie nam de man daarop mee naar het bureau voor een bloedtest. De Helmondenaar wilde hieraan niet mee werken. "Ik ben niet zo van de naald, ik houd er niet zo van....." zei hij vrijdag op de rechtbank. Hij vond dat het wel duidelijk was dat hij wiet had gerookt. De politierechter nam hem de weigering kwalijk: "Bij een weigering word je gestraft in de hoogste categorie....." De man antwoordde: "De angst voor naalden is dan toch groter dan om mee te werken...."

De man werd eerder veroordeeld voor het rijden onder invloed van drugs. Op 13 juni 2018 legde de politierechter de man een rijontzegging van 6 maanden op. De man verklaarde vrijdag dat hij 2 joints had gerookt in de 48 uur voor zijn aanhouding. Hij rookte wel eens met zijn collega's mee, aldus de gedaagde. Op de vraag waarom de man met een ongeldig rijbewijs reed, was hij ook duidelijk. Hij gaf aan dat hij op verschillende plekken had gewoond waardoor hij de brieven niet ontvangen had. "Ik had wel enig idee dat ik niet mocht rijden....."

"Een lekke band met grote gevolgen in dit geval" was de korte samenvatting van de officier van justitie. "Je hebt gewoon mee te werken aan bloedonderzoek om de hoeveelheid in bloed vast te stellen." Zij eiste een geldboete van 1100 euro en een rijontzegging van 10 maanden en 2 weken celstraf voorwaardelijk.

Zover wilde de politierechter niet gaan. Omdat de gedaagde de bloedproef had geweigerd, kwam politierechter Jansen alsnog tot een redelijk forse straf: "We moeten nu uitgaan van die twee jointjes, omdat u dat zegt. Er is verder geen bewijs." Hij veroordeelde de man tot een werkstraf van 50 uur met een rijontzegging van 10 maanden (waarvan de helft voorwaardelijk).