2300 ton aardappelen verloren door brand

Publicatie: di 10 november 2020 14.30 uur

MUNNEKEZIJL - Een partij van 2300 ton aardappelen is verloren gegaan bij de grote schuurbrand in Munnekezijl. Hoewel het vuur al gedoofd was, rookte de schuur dinsdag nog flink. Alle aardappelen zijn vanwege de brand niet meer te gebruiken en moeten worden vernietigd. Bovendien lag in een loods ook nog 200 ton uien opgeslagen. Ook deze partij is verloren gegaan door de brand. Vijf trekkers gingen ook in de vlammen op.

De brand brak maandagnacht uit in twee grote schuren aan de Olde Borchweg in Munnekezijl. Beide schuren gingen verloren maar het woonhuis werd door de inzet van de brandweer gered van verwoesting. De brandweerploegen van Zoutkamp, Grijpskerk, Zuidhorn, Kollum, Groningen, Buitenpost, Dokkum werden ingezet voor de brand.

Bij aankomst van de brandweer stond een schuur al volledig in de brand. Al vrij snel werd duidelijk dat ook een tweede schuur niet te redden viel.

