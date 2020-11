Automobilist schept scootmobiel op oversteekplaats

Publicatie: vr 06 november 2020 10.14 uur

DRACHTEN - Op de Eikesingel in Drachten heeft een automobilist vrijdag een scootmobiel geschept. De bestuurder van de scootmobiel raakte gewond. Omstreeks half tien kregen de hulpdiensten de melding van het ongeval. De politie en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse.

Vermoedelijk heeft de bestuurder van de auto de scootmobiel over het hoofd gezien, de opzittende van de scootmobiel stak de weg over op een zebrapad bij een oversteekplaats. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht. De bestuurder van de scootmobiel is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

