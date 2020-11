Wiebes houdt woord: geld- Ã¨n gaskraan kan open

Wiebes houdt woord: geld- èn gaskraan kan open

Publicatie: wo 04 november 2020 14.02 uur

TERNAARD - De komende tien jaar ligt er jaarlijks 6 miljoen euro klaar voor het 'gebied rondom Ternaard'. Het geld is ter compensatie van het opstarten van de gaswinning in Ternaard. In een brief aan de gemeente Noardeast-Fryslân heeft minister Wiebes de eerdere afspraken bevestigd. De gemeente ziet de deal als mooi resultaat in een constructieve samenwerking.

Elk jaar dat het gasveld van Ternaard (onder Waddenzee) produceert, wordt er 6 miljoen euro in het Gebiedsfonds gestort. Het is de eerste keer in Nederland dat er een koppeling is gelegd tussen de gaswinning en een bijdrage aan de regio.

Het gebiedsfonds moet ervoor zorgen dat de regio met een maatschappelijke plus achter gelaten wordt. De drie Friese overheden benadrukken dat ze tegen nieuwe gaswinning zijn. Mocht men toch besluiten om tot exploitatie van het Ternaarder Veld over te gaan, dan heeft het gebied vooraf geregeld dat er een plus voor de regio komt. Het besluit om al dan niet over te gaan tot gaswinning in het Ternaard-veld, ligt in handen van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De afspraken in de Regiobrief zijn niet nieuw. Op 9 december 2019 zijn de uitkomsten al mondeling gepresenteerd in het dorpshuis Túnawerth in Ternaard. Nu zijn ze schriftelijk vastgelegd.